Укренерго зобов’язали спрямувати близько 10 млрд грн коштів на погашення боргів на ринку електроенергії

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9381, яким пропонується спрямувати близько 10 млрд грн коштів НЕК "Укренерго" на погашення боргів на ринку електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Закон передбачає, що компанія "Укренерго" погасить на енергоринку борги за рахунок надлишково отриманих доходів з диспетчерського управління у 2023 - 2024 роках.
Так, 45% від суми компанія має направити на погашення заборгованості на балансуючому ринку, ще 45% – на погашення заборгованості перед промисловими виробниками електроенергії з ВДЕ.
Решту 10% буде направлено на погашення заборгованості перед постачальниками універсальних послуг для виплат власникам домашніх СЕС.
Нагадаємо, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.
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