ДПСУ: У 2024 році кількість українців, які виїхали та не повернулися зросла втричі

Торік 443 тисячі українців, які виїхали, не повернулися назад. Це втричі більше порівняно з 2023 роком, коли не повернулося 134 тисячі громадян. Про це повідомляє сервіс Опендатабот з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що громадяни перетнули кордони України 30,11 млн разів. 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад - близько півмільйони громадян. За рік кількість неповернень українців додому виросла втричі. 2% українців, що виїжджали торік, не повернулися до України - 443 тис. Це у 3,3 раза більше, аніж у 2023 році - тоді різниця між виїхавшими та тими, хто повернувся, склала лише 134 тис. У 2024 році найбільше людей виїхали у червні - 194 тис.

Зазначається, що лише три місяці у 2024 році мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну було більше ніж тих, хто поїхав. Зокрема, у квітні повернулося понад 58 тис. громадян, у липні - понад 23 тис., а у серпні - понад 89 тис.

Загалом близько 3 млн громадян не повернулося за 3 роки повномасштабної війни. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню - тобто з 2011 по 2021 рік (3.3 млн).