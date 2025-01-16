Українські мережі АЗС знову підняли ціни на весь асортимент пального

Великі національні мережі АЗС знову підвищили ціни на весь асортимент пального.

Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "A-95".

На заправках ОККО ціна на бензин та скраплений газ зросла на 50 копійок за літр, а дизель подорожчав на 1 грн за літр. У WOG вся лінійка пального подорожчала на 75 копійок за літр.

З початку року на ОККО бензин і газ подорожчали на 1,50 грн/л, дизель - також на 1,50 грн/л, компенсуючи зростання акцизів. Вартість пального в мережі WOG зросла на 1,75 грн/л.

Ціни також зростають у регіональних мережах. Полтавський "Автотранс" збільшив вартість бензину на 1 грн/л. В компанії BVS ціни підвищено лише на дизель - на 50 копійок за літр.

На поодиноких заправках "Приват" бензин А-95 подорожчав на 1,14 грн/л, до 57,08 грн/л, а газ - на 1 грн/л, до 37,98 грн/л.

Ціни на пальне також зросли в мережі "БРСМ-Нафта": бензин подорожчав на 41 копійку за літр, дизель - на 7 копійок, газ - на 24 копійки за літр. "Авантаж 7"збільшив ціну на 50 копійок за літр для всього асортименту пального.

За словами представників паливних компаній, тенденція до здорожчання пального, ймовірно, збережеться.

"Не всі мережі ще компенсували збільшення акцизу, не кажучи вже про коливання зовнішнього ринку та нестабільний валютний курс", - йдеться в публікації.