Мінекономіки: Учасники програми "Національний кешбек" вже накопичили 1 млрд грн

Загальний обсяг накопичених коштів учасниками програми "Національний кешбек" досяг 1 млрд грн, констатує Міністерство економіки в Телеграм-каналі в четвер.
"З цієї суми 606 млн грн - це результат за грудень та першу половину січня - 436 млн грн та 170 млн грн відповідно", - пояснює міністерство.
Зазначається, що програмою активно користуються вже 4,7 млн громадян, серед яких 65% жінок та 35% чоловіків. До програми долучилися 20 банків та 1672 виробника, а кешбек доступний на 355,4 тис. товарів українського виробництва.
У відомстві також нагадали, що накопичений за грудень та січень кешбек буде виплачено наприкінці лютого 2025 року. Кошти не оподатковуються.
Нагадаємо, 11 жовтня перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Мінекономіки завершило бета-тестування програми "Національний кешбек" і вирішило запустити його національну рекламну кампанію.
Максимальний обсяг кешбеку становить 3 тис. грн/місяць. Кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, задонатити ЗСУ чи придбати на них військові облігації.
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