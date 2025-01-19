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У США набув чинності закон про заборону TikTok

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TikTok більше не доступний для користувачів у США, що є результатом суперечливого закону, який змушує популярну платформу перейти в офлайн, якщо вона не відокремиться від свого китайського власника, компанії ByteDance, повідомляє портал npr.org.

"Коли користувачі спробували відкрити додаток близько 22:35 за східним часом, з'явилося повідомлення: "Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що зараз ви не можете користуватися TikTok".

Далі в повідомленні йдеться про те, що новообраний президент Дональд Трамп пообіцяв "працювати з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, як тільки він вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами!"

Приблизно в той же час TikTok також перестав з'являтися в магазинах додатків Apple і Google Play. Закон, нещодавно підтриманий Верховним судом США, зобов'язав Apple і Google видалити сервіс з магазинів додатків. Він також зобов'язав веб-хостингові компанії, в тому числі внутрішній хмарний провайдер TikTok, Oracle, припинити підтримку додатку. Інакше до них будуть застосовані штрафні санкції, які можуть сягати мільярдів доларів.

США, TikTok
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