Сирський: Поточні темпи мобілізації не закривають потреб армії

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський видав розпорядження про заборону переведення у піхоту висококваліфікованих спеціалістів Повітряних сил. Разом з тим поточні темпи мобілізації не закривають потреб армії.
Про це він сказав в інтервʼю військовому журналісту Андрію Цаплієнку.
"Є моє розпорядження, яким заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків. Однозначно, це спеціалісти, на яких витрачені кошти, які мають досвід, яких фактично ніким замінити", - заявив головком.
Водночас Сирський визнав, що є потреба в особовому складі на фронті.
"Ми повинні підняти адекватну кількість особового складу у наших механізованих бригадах, і потреби та можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу", - сказав він.
За словами головкома, наразі тривають заходи щодо зменшення у ЗСУ логістичної складової, складової забезпечення та обслуговування, але в "розумних межах".
"Штаби знають ці задачі, провели розрахунки. І, звичайно, наша задача не допустити… щоб хтось із цієї категорії, яку я назвав (кого заборонено переводити у піхоту – ред.), потрапив на фронт", - запевнив Сирський.
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