Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Сирський: Поточні темпи мобілізації не закривають потреб армії

95

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський видав розпорядження про заборону переведення у піхоту висококваліфікованих спеціалістів Повітряних сил. Разом з тим поточні темпи мобілізації не закривають потреб армії.

Про це він сказав в інтервʼю військовому журналісту Андрію Цаплієнку.

"Є моє розпорядження, яким заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків. Однозначно, це спеціалісти, на яких витрачені кошти, які мають досвід, яких фактично ніким замінити", - заявив головком.

Водночас Сирський визнав, що є потреба в особовому складі на фронті.

"Ми повинні підняти адекватну кількість особового складу у наших механізованих бригадах, і потреби та можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу", - сказав він.

За словами головкома, наразі тривають заходи щодо зменшення у ЗСУ логістичної складової, складової забезпечення та обслуговування, але в "розумних межах".

"Штаби знають ці задачі, провели розрахунки. І, звичайно, наша задача не допустити… щоб хтось із цієї категорії, яку я назвав (кого заборонено переводити у піхоту – ред.), потрапив на фронт", - запевнив Сирський.

Сирський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 20 января 2025
Воскресенье, 19 января 2025
Суббота, 18 января 2025
Пятница, 17 января 2025
Четверг, 16 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023