МВС попереджає про шахраїв, які створюють фейкові сайти, де пропонують нібито державні виплати

У Міністерстві внутрішніх справ попередили про появу шахраїв, які створюють фейкові сайти й акаунти, де пропонують нібито державні виплати.
Про це повідомила прес-служба МВС.
У міністерстві попереджають, що шахраї просять перейти за посиланням і ввести дані банківської картки, а потім використовують отриману інформацію для списання коштів з карток.
Щоб захиститися від шахраїв, в МВС застерігають вводити на підозрілих сайтах дані банківської картки, PIN-код, логін і пароль від інтернет-банкінгу, одноразові паролі чи коди з SMS.
"Перевіряйте інформацію тільки на офіційних ресурсах. Пам’ятайте: банки та державні установи ніколи не просять дані ваших карток через соцмережі чи сторонні сайти", - зазначили в міністерстві.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023