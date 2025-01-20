МВС попереджає про шахраїв, які створюють фейкові сайти, де пропонують нібито державні виплати

У Міністерстві внутрішніх справ попередили про появу шахраїв, які створюють фейкові сайти й акаунти, де пропонують нібито державні виплати.

Про це повідомила прес-служба МВС.

У міністерстві попереджають, що шахраї просять перейти за посиланням і ввести дані банківської картки, а потім використовують отриману інформацію для списання коштів з карток.

Щоб захиститися від шахраїв, в МВС застерігають вводити на підозрілих сайтах дані банківської картки, PIN-код, логін і пароль від інтернет-банкінгу, одноразові паролі чи коди з SMS.

"Перевіряйте інформацію тільки на офіційних ресурсах. Пам’ятайте: банки та державні установи ніколи не просять дані ваших карток через соцмережі чи сторонні сайти", - зазначили в міністерстві.