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Нардеп: Для запуску накопичувальної пенсійної системи необхідно відновити фондовий ринок в Україні

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Перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк наголосив, що для запуску накопичувальної пенсійної системи необхідно відновити фондовий ринок в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю Українським Новинам.

"Коли держава запропонувала в цьому законопроєкті створити накопичувальну пенсійну систему, тобто ще один додатковий пенсійний фонд, то він буде фінансуватись з тих грошей, які люди внесуть. Якщо не буде реального фондового ринку, який сьогодні "лежить", то тоді ці кошти з'їсть інфляція і адміністративне обслуговування", – сказав він.

За його словами, пенсійна реформа триває в Україні з 2000 року, однак її ключові етапи досі не реалізовані.

Передбачено три рівні пенсійної системи:

  • солідарна система, що працює зараз, – кошти до Пенсійного фонду сплачують усі працюючі.
  • накопичувальна система, за якої люди відкривають власні пенсійні рахунки і накопичують на них кошти. Вона дозволяє передати кошти у спадок, що є її перевагою.
  • приватні пенсійні фонди, які доповнюють державне пенсійне забезпечення і пропонують вигідніші умови для накопичень.

Для ефективної реформи потрібна не лише законодавча база, але й стабільна економічна основа, зокрема ріст ВВП і вихід економіки з тіні переконаний Цимбалюк.

Цимбалюк, пенсії
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