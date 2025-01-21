СБУ викрила підприємства з України, які займалися постачанням до рф компонентів для ракет і безпілотників

Служба безпеки України викрила підприємства в Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час повномасштабного вторгнення в обхід міжнародних санкцій займалися постачанням до рф електронних компонентів для виробництва ракет і безпілотників.
"Ідеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована в рф та виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, котрі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу Х-101, "Калібр" і "Іскандер-К", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.
За інформацією української спецслужби, частина цих плат використовується також для систем наведення дронів-камікадзе, реактивних установок залпового вогню "Торнадо-Г" і бортової навігації ударно-розвідувального гвинтокрила Ка-52.
За матеріалами справи, фігуранти розробили план системного постачання електронних компонентів із України до рф в обхід санкційних заборон.
"Для успішної реалізації задуму вони, підмінюючи кінцевого споживача продукції, скуповували продукцію на території України та інших держав, відправляли до підконтрольної компанії на Близькому Сході, яка знаходиться під міжнародними санкціями, а звідти - російській компанії, яка також знаходиться під санкціями Заходу", - зазначається в повідомленні.
У повідомленні уточнюється, що серед кінцевих споживачів товару були стратегічні державні підприємства росії та підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу країни-агресора, зокрема АТ "СпецТехМаш".
Задокументовано, що лише протягом літа 2022 року учасники схеми переправили до рф понад 1,5 тис. найменувань мікроелектроніки на загальну суму понад $600 тис.
"Факти використання рашистами українських мікрочипів та електроплат підтверджено висновками фахових експертиз, зроблених на підставі вивчення уламків російських ракет та дронів", - наголошують у СБУ.
Під час обшуків у посадовців компанії виявлено речові докази їхньої роботи в інтересах рф.
Наразі СБУ затримала одного з фігурантів, у якого виявлено також російський паспорт.
Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою).
За цією ж статтею готується повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.
Розслідування проводилося за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
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