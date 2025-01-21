Мінекономіки: У 2025 році бізнес вже отримав 803 пільгових кредити

З початку 2025 року бізнес отримав 803 пільгових кредити в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 2,7 млрд гривень. З моменту старту програми в лютому 2020 року підприємці оформили 104,5 тисячі кредитів на суму 362,7 млрд гривень.
Про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що лише за минулий тиждень українські бізнесмени отримали 287 пільгових кредитів на суму 734 млн гривень.
Пільгові кошти допомагають бізнесу розширювати виробництво та створювати нові робочі місця, що підтримує відновлення економіки.
Так, від початку року в межах програми бізнес отримав:
Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
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