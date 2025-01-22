Мінекономіки оновило перелік техніки українського виробництва, за яку є компенсація від держави

Міністерство економіки України внесло зміни до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою, тепер до програми входять 11,8 тис. од. техніки від 138 українських підприємств.

Згідно інформації пресслужби міністерства, до переліку додано понад 100 найменувань техніки, серед яких: обладнання для кормо виробництва; машини для очищення та сортування зерна; системи для транспортування; посівна техніки; навантажувальне обладнання, системи зрошення.

"Держава продовжує підтримувати виробників та споживачів вітчизняної сільськогосподарської техніки. Розширення переліку техніки, що підпадає під програму компенсації 25% вартості, створює додаткові можливості для технологічного оновлення агропромислового сектору. Включення понад 100 нових позицій допоможе аграріям модернізувати технічний парк, а українським машинобудівникам — розширити лінійку конкурентоспроможної продукції", - цитує відомство заступника міністра економіки України Андрія Телюпу.

Уточнюється, що додані товари - нові найменування продукції виробників з Полтавщини, Кіровоградщини, Тернопільщини, Одещини, які зареєстровані.

У Минекономіки наголосили, що для того щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та документи для підтвердження.

Виробники, які бажають включити свою техніку до зазначеного переліку, можуть звернутися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту. Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.

У міністерстві нагадали, що перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється після перевірки локалізації виробництва відповідно до критеріїв, зазначених у постанові Кабміну від 1 березня 2017 року №130 (зі змінами), яка встановлює порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва