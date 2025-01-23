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У 2024 році виробництво пива в Україні збільшилося порівняно з роком раніше

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Виробництво пива в Україні в січні-грудні 2024 року сягнуло 140 млн дал, що на 4,8%, ніж роком раніше.

Про це повідомляється на сайті галузевої організації пивоварів Укрпиво.

Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (окрім пива безалкогольного з вмістом спирту до 0,5 об.% - ред.) за 12 місяців 2024 року становила - 140 млн дал і становить 104,8% до аналогічного періоду 2023 року.

Водночас зазначений показник становить лише - 82,4% до обсягів виробництва 12 місяців 2021 року.

Нагадаємо, виробництво пива в Україні у 2023 році зросло на 7,8% порівняно з 2022 роком. Водночас 2022 року воно впало на 27,9% порівняно з 2021 роком - до 122,8 млн дал.

пиво
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