Лагард: Європа повинна бути готовою і передбачити потенційні торговельні тарифи Трампа

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що Європа повинна "бути готовою" і передбачити потенційні торговельні тарифи новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це вона сказала в інтерв’ю CNBC, пише "Європейська правда".

Як заявила Лагард, той факт, що Трамп не запровадив всеохоплюючі тарифи в перший день свого президентства, був "дуже розумним підходом, тому що всеохоплюючі тарифи не обов'язково дають вам ті результати, яких ви очікуєте".

Таким чином, вона сказала, що очікує, що тарифи Трампа будуть "більш вибірковими, цілеспрямованими".

"Що нам потрібно зробити тут, в Європі, так це бути готовими і передбачити, що станеться, щоб відреагувати", – заявила вона.