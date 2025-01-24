Пишний: НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік

У 2024 році реальний ВВП України зріс на 3,4%, що менше за жовтневий прогноз НБУ. Темпи економічного зростання сповільнилися порівняно з 2023 роком. Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Це пояснюється не тільки гіршими врожаями та дещо слабшим, ніж очікувалося, зовнішнім попитом, а й реалізацією ризиків збільшення інтенсивності бойових дій, посиленням повітряних атак росії та пов’язаним із цим дефіцитом електроенергії. Збереження високих безпекових ризиків також стримувало повернення мігрантів і зумовлювало значний дефіцит робочої сили", – сказав Пишний.

НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік – до 3,6%, ураховуючи безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці. У жовтні Національний банк покращив до 4% прогноз зростання реального ВВП України у 2024 році. Разом з тим, очікувалося, що у 2025-2026 роках економіка зростатиме у межах 4,3%-4,6%.

Водночас очільник Нацбанку наголосив, що базовий сценарій прогнозу НБУ, як і раніше, передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування. Відповідно у 2026–2027 роках очікується помірне пришвидшення економічного зростання – до близько 4%.

"З одного боку, наслідки війни, що позначилися на дефіциті робочої сили й нестачі виробничого капіталу, і надалі обмежуватимуть економіку. З іншого – відновленню сприятимуть інвестиції в енергетичні й виробничі потужності, збереження доволі м’якої фіскальної політики та зростання приватного споживання на тлі збільшення доходів населення", – сказав Пишний.