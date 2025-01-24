Держагрореєстр приймає заявки на розмінування сільськогосподарських земель

Фермери в Україні можуть подавати заявки на розмінування сільськогосподарських земель у рамках державної програми компенсацій. У державному бюджеті на ці цілі передбачено один мільярд гривень.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Заявки приймаються через Державний аграрний реєстр.

Як повідомив заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний, першим учасником програми цього року стало фермерське господарство з Березнегуватого, що на Миколаївщині. Ця територія зазнала значних обстрілів з боку російських військ.

"Ми лише відкрили подачу заявок цього року і одразу отримали першого фермера, який подався на участь у програмі. Це фермерське господарство із Березнегуватого на Миколаївщині, яке активно обстрілювали росіяни. Ми у Міністерстві коли запускали програму, то саме на це і розраховували: що фермери побачать як працює механізм і самі будуть шукати можливість подати заявку", – зазначив він.

Фермерське господарство з Миколаївщини планує очистити 15 земельних ділянок загальною площею 90,8 га.

За словами директора Центру гуманітарного розмінування Володимира Байди, у 2023 році Центр опрацював заявки 195 фермерів на розмінування земель сільськогосподарського призначення. Із 47 заявниками вже підписані угоди на очищення понад 9,5 тисяч гектарів. Перша ділянка площею майже 500 га була очищена в рамках цієї програми.

Він додав, що цього року планується суттєво збільшити кількість очищених земель за допомогою приватних операторів.