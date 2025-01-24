Держагрореєстр приймає заявки на розмінування сільськогосподарських земель

Фермери в Україні можуть подавати заявки на розмінування сільськогосподарських земель у рамках державної програми компенсацій. У державному бюджеті на ці цілі передбачено один мільярд гривень.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Заявки приймаються через Державний аграрний реєстр.
Як повідомив заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний, першим учасником програми цього року стало фермерське господарство з Березнегуватого, що на Миколаївщині. Ця територія зазнала значних обстрілів з боку російських військ.
"Ми лише відкрили подачу заявок цього року і одразу отримали першого фермера, який подався на участь у програмі. Це фермерське господарство із Березнегуватого на Миколаївщині, яке активно обстрілювали росіяни. Ми у Міністерстві коли запускали програму, то саме на це і розраховували: що фермери побачать як працює механізм і самі будуть шукати можливість подати заявку", – зазначив він.
Фермерське господарство з Миколаївщини планує очистити 15 земельних ділянок загальною площею 90,8 га.
За словами директора Центру гуманітарного розмінування Володимира Байди, у 2023 році Центр опрацював заявки 195 фермерів на розмінування земель сільськогосподарського призначення. Із 47 заявниками вже підписані угоди на очищення понад 9,5 тисяч гектарів. Перша ділянка площею майже 500 га була очищена в рамках цієї програми.
Він додав, що цього року планується суттєво збільшити кількість очищених земель за допомогою приватних операторів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023