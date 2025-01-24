Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до військовозобов'язаних, які ще не приєдналися до Сил оборони.

Заява генерала пролунала у рамках інтерв'ю Радіо Байрактар.

Він заявив, що чоловіки не повинні сумніватися, коли йдеться про конституційний обов'язок, оскільки у ЗСУ зараз доступні різні вакансії.

«У нас настільки зараз гнучка і демократична система, що ти можеш вибрати ту частину і навіть ту професію, до чого маєш здібності, навички чи досвід. Якщо ти добровільно обираєш, чи через рекрутинговий центр бригаду, яка має традиції, чи хочеш стати оператором БПЛА, ти можеш це зробити», – сказав Сирський.

Головком вважає, що зараз немає сенсу боятися, «треба просто йти і перемагати».