Держприкордонслужба: Пасажиропотік через український кордон знизився ще на 12% порівняно

Пасажиропотік через український кордон на тижні з 18 по 24 січня знизився ще на 12% порівняно з попереднім тижнем – до 453 тис., при цьому із завершенням свят другого тижня поспіль фіксувався чистий приплив в Україну.

Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, кількість перетинів на виїзд впала з 245 тис. до 220 тис., тоді як на в'їзд – із 270 тис. до 233 тис.

Число транспортних засобів, що пройшли через пункти пропуску, за тиждень скоротилося з 120 тис. до 119 тис., тоді як потік машин з гуманітарними вантажами зріс - з 558 до 586.

Як зазначає Держприкордонслужба, цієї суботи станом на 21:00 невелика черга з 10 легкових автомобілів була лише на пункті пропуску ПП "Устилуг" на кордоні з Польщею, а на ПП "Краковець" на цьому ж кордоні зібралося три автобуси.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього тижня 2025 року вищі за минулорічні: тоді за подібні сім днів з України виїхало 207 тис., а в'їхало 198 тис., потік машин склав 107 тис. Минулого року цього тижня пасажиропотік впав на 6,3% , тоді як наступні дві стабілізувався на досягнутому рівні.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що почався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і склав 409 тис. чол. Проте з кінця вересня, можливе під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення числа тих, хто виїжджає над в'їжджаючими. Воно тимчасово припинилося у другій половині грудня – на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як з початку третього року – ще на 201 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на 2024 рік заклало повернення в Україну 1,5 млн. осіб.

Натомість Нацбанк, навпаки, у жовтневому інфляційному звіті знову погіршив прогноз відтоку з України у 2024 році з 0,4 млн до 0,5 млн. В абсолютних цифрах йдеться про зростання числа мігрантів, що залишаються за кордоном, у 2024 році до 6,8 млн. Водночас оцінку відтоку на 2025 рік знижено з 0,3 млн до 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на 16 січня 2025 року оцінювалась у 6,303 млн, а загалом у світі – у 6,863 млн, що на 49 тис. більше ніж на 16 грудня.

В самій Україні, за останніми даними ООН, 3,6 млн. внутрішньо переміщених осіб (ВПО), при цьому близько 160 тис. людей було переміщено з прифронтових районів на сході та півдні в період із травня по жовтень 2024 року у зв'язку з активізацією бойових дій.