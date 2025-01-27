Вчені створили спрей, який відновлює нюх після захворювання на коронавірус

Назальний спрей з мікрочастинками плазми крові може суттєво відновити здатність знову відчувати запахи.
Новий засіб продемонстрував переваги, порівнюючи з традиційними методами лікування.
Дослідження, проведене на 32 добровольцях, що втратити нюх після коронавірусної інфекції, виявило, що плазма, багата на тромбоцити, здатна зменшити запалення та відновити нюх.
Половині учасників пропонували користуватися інтранальним спреєм, тоді як інша група отримувала звичайний фізіологічний розчин.
Протягом шести тижнів науковці досліджували здатність підопічних розпізнавати понад 40 різних ароматів.
На початку лікування пацієнти могли відрізняти тільки половину запахів. Однак через рік після цього 87% учасників, які отримували засіб із тромбоцитами, відновили нюх та впізнавали близько дев’яти нових запахів.
У групі людей, які приймали плацебо, це вдалося менш ніж третині.
Поточні дослідження підтверджують ефективність назального спрею.
Крім того, новий засіб не має побічних ефектів та не викликає болісних відчуттів, що робить його привабливим для тих, хто боїться ін’єкцій.
Так, препарат може стати важливим інструментом у боротьбі з пандемією, особливо в ситуаціях, коли традиційні ін’єкції є небажаними або недоступними.
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