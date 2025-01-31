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Смілянський: 100% своїх посилок Укрпошта буде обробляти на роботизованих лініях вже з 3 лютого

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З 3 лютого "Укрпошта" буде 100% своїх посилок обробляти на роботизованих лініях. Очікується, що це пришвидшить доставку.

Як пишуть Українські новини, про це Смілянський розповів в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Доставка, як ми й обіцяли, відбуватиметься наступного дня", — заявив він.

"Укрпошта" вклала в автоматичну лінію понад 1 млрд гривень власних коштів. Стверджується, що обладнання закупали в українських виробників.

Смілянський
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