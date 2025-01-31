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Президент Фінляндії: путіна потрібно примушувати до діалогу про мир в Україні, а не підштовхувати

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Президент Фінляндії Александер Стубб з обережним оптимізмом ставиться до прагнень американського президента Дональда Трампа досягти миру в Україні. На зустрічі з журналістами він припустив, що найближчими місяцями можливе перемир'я, передає Yle.

"Спочатку прагнутимуть перемир'я, на що піде від трьох до шести місяців, а потім і мирних переговорів", – сказав Стубб.

За його словами, найближчими місяцями та днями Україну необхідно підтримувати так, щоб вона мала сильну позицію на майбутніх можливих переговорах. Його оптимізм у цьому питанні зріс після розмови з президентом Володимиром Зеленським минулого тижня.

Щодо шансів посадити за стіл переговорів російського диктатора Володимира Путіна, то Стубб вважає, що його потрібно примушувати до діалогу, а не підштовхувати. Президент Фінляндії зазначив метод Трампа, який висунув Росії ультиматум.

"Особисто я думаю, що Путін розуміє лише жорстку риторику. І саме такою мовою до нього зараз звертається Дональд Трамп, і це добре", – сказав Стубб.

Він переконаний, що немає ризиків обговорення миру в Україні без участі самої України.

За словами Стубба, Європа також має брати участь у цьому діалозі у тій чи іншій формі, оскільки в ньому вирішується і майбутнє європейських безпекових структур.

Фінляндія
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