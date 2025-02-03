Стармер закликає посилити економічний тиск на росію та надалі надавати допомогу Україні

Під час неформального саміту лідерів ЄС у Брюсселі 3 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує закликати Європу посилити економічний тиск на росію та надалі надавати допомогу Україні.
Про це повідомили у канцелярії прем’єр-міністра Великої Британії (Даунінг-стріт).
У заяві зазначається, що під час саміту Кір Стармер зосередиться на необхідності розширення санкцій, спрямованих проти основних джерел фінансування військової машини рф.
Зокрема, основну увагу буде приділено енергетичному сектору та компаніям, що забезпечують виробництво ракет у росії.
«Я тут для того, щоб разом із нашими європейськими партнерами продовжувати тиск, спрямований на доходи від енергоносіїв і компанії, що забезпечують ракетні заводи, щоб знищити військову машину путіна. Адже зрештою разом із нашою військовою підтримкою, саме це наблизить мир», – скаже Стример під час своєї промови у Брюсселі 3 лютого.
Зокрема, як зазначається у канцелярії, під час неформального саміту лідерів ЄС у Брюсселі Кір Стармер наголосить на ефективності вже запроваджених обмежень проти тіньового флоту рф та компаній, що займаються транспортуванням російських енергоносіїв.
Крім того, у заяві нагадали, що Велика Британія запровадила обмеження проти понад 100 суден, які використовувалися для транспортування російських енергоносіїв.
«Прем’єр-міністр закличе Європу продовжувати тиснути на російського диктатора путіна разом із постійною військовою підтримкою України, щоб забезпечити їй максимально сильні позиції цього року», – йдеться в повідомленні.
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