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CNN: Мексика і США дійшли згоди про те, щоб відтермінувати на місяць 25-відсоткові мита

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Лідери Мексики і США дійшли згоди про те, щоб відтермінувати на місяць 25% мита, які планувала запровадити нова американська адміністрація з вівторка, повідомляє CNN.

За даними мовника, президент Мексики Клаудія Шейнбаум і президент США Дональд Трамп домовилися про це в телефонній розмові в понеділок.

У Білому домі вже також підтвердили цю домовленість.

США, Мексика, мита
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