Мінекономіки: Кількість активних користувачів програми "Національний кешбек" перевищила 5 млн

За п’ять місяців від запуску програма "Національний кешбек" набрала обертів - кількість активних користувачів перевищила 5 млн. Про це пише УНН з посиланням на сайт Міністерства економіки.

"Загалом за увесь час українці накопичили майже 1,3 млрд грн кешбеку. За перший місяць 2025 року українці накопичили 414 млн грн", - йдеться на сайті відомства.

У Мінекономіки наголосили, що виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року у зв’язку з особливостями бюджетного процесу.

Кількість виробників, що долучилися до програми, станом на початок лютого-2025 досягла 1,7 тис., а сам кешбек доступний на 360 тис. товарів українського виробництва.

Кешбек у розмірі 10% надається за покупку товарів українського виробництва, які їхні виробники подали для участі в програмі, та придбаних у торгових точках, що долучені до програми.

Точка продажу повинна працювати на загальній системі оподаткування та видавати фіскальні чеки - більше інформації можна знайти на сайті програми. Таким чином, кошти державної програми спрямовуються на підтримку легального сегменту економіки.

В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць - 3000 гривень.