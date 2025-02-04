Мінекономіки: Кількість активних користувачів програми "Національний кешбек" перевищила 5 млн

За п’ять місяців від запуску програма "Національний кешбек" набрала обертів - кількість активних користувачів перевищила 5 млн. Про це пише УНН з посиланням на сайт Міністерства економіки.
"Загалом за увесь час українці накопичили майже 1,3 млрд грн кешбеку. За перший місяць 2025 року українці накопичили 414 млн грн", - йдеться на сайті відомства.
У Мінекономіки наголосили, що виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року у зв’язку з особливостями бюджетного процесу.
Кількість виробників, що долучилися до програми, станом на початок лютого-2025 досягла 1,7 тис., а сам кешбек доступний на 360 тис. товарів українського виробництва.
Кешбек у розмірі 10% надається за покупку товарів українського виробництва, які їхні виробники подали для участі в програмі, та придбаних у торгових точках, що долучені до програми.
Точка продажу повинна працювати на загальній системі оподаткування та видавати фіскальні чеки - більше інформації можна знайти на сайті програми. Таким чином, кошти державної програми спрямовуються на підтримку легального сегменту економіки.
В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць - 3000 гривень.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023