Умєров: Оборонні компанії України та Чехії запустять спільне виробництво гвинтівок

Оборонні компанії України та Чехії запустять низку спільних проєктів, зокрема з виробництва гвинтівок.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у соцмережі Facebook.

Він зазначив, що обговорив з делегацією міжурядової агенції оборонного співробітництва Міноборони Чехії у супроводі великих тамтешніх оборонних компаній нові спільні проєкти.

"Посилюємо оборонну співпрацю з Чехією. Обговорили конкретні кроки для прискорення постачання підтримки від Чехії та розширення нашої взаємодії", - повідомив Умєров.

Йдеться про випуск та постачання снарядів великого калібру, обмін технологіями та розвиток промислової кооперації між обома країнами.

Нові проєкти покликані посилити українських військових на фронті, один із них - виробництво гвинтівок у рамках "данської моделі фінансування".

"Частина цієї зброї вже виготовляється у Чехії, а щодо іншої – ведемо переговори про локалізацію виробництва в Україні", - уточнив міністр, наголосивши, що чеський уряд разом з оборонними компаніями продовжують робити значний внесок у безпеку України.