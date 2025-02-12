Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

МЗС України спростувало заяви Карлсона про начебто перепродаж військової допомоги від США

116

Міністерство закордонних справ спростувало заяви американського журналіста Такера Карлсона про начебто перепродаж військової допомоги від США, в тому числі наркокартелям.

Про це написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х у вівторок, 11 лютого.

"Це брехня. Насправді відстежується кожна одиниця військової техніки, яка доставляється в Україну. Вся поставлена зброя контролюється незалежними механізмами. І жодна з численних інспекцій США не виявила жодних зловживань", - заявив він.

Раніше американський журналіст з проросійською позицією Такер Карлсон заявив, що Україна буцімто перепродає зброю, яку США надають як військову допомогу, мексиканським картелям.

Тихий
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 12 февраля 2025
Вторник, 11 февраля 2025
Понедельник, 10 февраля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023