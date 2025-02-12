МЗС України спростувало заяви Карлсона про начебто перепродаж військової допомоги від США

Міністерство закордонних справ спростувало заяви американського журналіста Такера Карлсона про начебто перепродаж військової допомоги від США, в тому числі наркокартелям.
Про це написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х у вівторок, 11 лютого.
"Це брехня. Насправді відстежується кожна одиниця військової техніки, яка доставляється в Україну. Вся поставлена зброя контролюється незалежними механізмами. І жодна з численних інспекцій США не виявила жодних зловживань", - заявив він.
Раніше американський журналіст з проросійською позицією Такер Карлсон заявив, що Україна буцімто перепродає зброю, яку США надають як військову допомогу, мексиканським картелям.
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