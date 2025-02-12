Фіцо: Словаччина має "моральне право" розглянути шляхи припинення поставок газу в Україну

Словаччина має "моральне право" розглянути шляхи припинення поставок газу в Україну, що йде через словацьку територію.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відео, розміщеному в Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо раніше неодноразово критикував президента України Володимира Зеленського за припинення Києвом поставок російського газу через українську територію на початку січня

За словами Фіцо, минулого тижня Україна почала знову отримувати газ через резервний трубопровід зі Словаччини після російських атак на її газові об'єкти, постачальниками цього газу є іноземні компанії.

"Це газ, без якого б Україна замерзла. Словаччина до цього не причетна. Постачальниками є іноземні компанії. Проте ми маємо моральне право розглянути способи припинення постачання в Україну близько 7,5 мільйона кубометрів газу на день, що є іноземними постачаннями з Європи", – заявив Фіцо.

Фіцо також сказав, що нездатність ЄС конкурувати зі Сполученими Штатами призведе до того, що Європа купуватиме більше нафти і газу у США. Це, за його словами, замінить залежність від поставок сировини зі Сходу на залежність від Заходу.

Прем'єр-міністр Словаччини повторив своє твердження, що, на його думку, війна в Україні влаштовує західні країни, оскільки вони хочуть послабити Росію.

Він додав, що цього не станеться, і що Україна, яка вже майже три роки чинить опір російському військовому вторгненню, заплатить за це високу ціну.