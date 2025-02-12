Кремінь: В умовах російсько-української війни державна мова стала ключовим маркером "свій-чужий"

Міністерство оборони працює над популяризацією української мови серед військовослужбовців. Під час зустрічі заступника міністра Сергія Мельника з мовним омбудсмеом Тарасом Кременем сторони узгодили співпрацю задля поширення державної мови в армії. Про це інформує пресслужба Міноборони.
"У системі оборони на офіційному рівні українською мовою послуговуються на 100%. Проте в неформальному спілкуванні захисники іноді використовують російськомовні слова. Це, зокрема, є наслідком понад трьохсотрічної русифікації країни. Ми повністю усвідомлюємо важливість української мови не лише в частині дотримання мовного закону, а й у повсякденному спілкуванні. Українська мова в ЗСУ залишається одним з головних чинників єдності та ідентифікації", – зазначив Мельник.
Своєю чергою Кремінь наголосив, що в умовах російсько-української війни державна мова стала ключовим маркером "свій-чужий", дозволяючи швидко ідентифікувати ворога та знищувати його.
«Для зміцнення національних пріоритетів, посилення єдності та боротьби важливо неухильно дотримуватися чинного законодавства, застосовувати державну мову, демонструвати приклад поваги до визначального чинника і головної ознаки ідентичності нації. Маючи розгалужену мережу закладів освіти, мовні курси, державну та місцеві мовні програми, всі ми, долаючи наслідки асиміляційної політики колонізаторів, зміцнюємо силу українського слова, чим забезпечуємо повноцінне функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя та зміцнюємо єдність нашої України», – підкреслив Тарас Кремінь.
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