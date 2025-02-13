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Железняк: Законопроєкт про реформу АРМА підтримано у першому читанні

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Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, 12 лютого.

За його словами, законопроєкт №12374-д щодо реформи АРМА попередньо схвалили 233 нардепи.

Документ передбачає:

  • Незалежний відбір керівника АРМА (з переважним правом міжнародників).
  • Значне покращення процесу управління. – Поліпшення роботи самого інституту.

Железняк додав, що ухвалити закон вимагала програма Ukraine Facility з дедлайном 31 березня.

У свою чергу голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна у себе у Facebook сьогодні зазначила, що «80% заарештованих активів, переданих до АРМА за постановою суду, не приносять дохід державі. Більше того, ці активи навіть не передані управителям і часом продовжують «годувати» власників-фігурантів кримінальних».

Нардепка додала, що, незважаючи на зростання доходів від управління заарештованими активами, в АРМА не забезпечено ефективне управління навіть половиною їхнього «портфеля».

АРМА, Железняк
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