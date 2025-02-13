Железняк: Законопроєкт про реформу АРМА підтримано у першому читанні

Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, 12 лютого.
За його словами, законопроєкт №12374-д щодо реформи АРМА попередньо схвалили 233 нардепи.
Документ передбачає:
Железняк додав, що ухвалити закон вимагала програма Ukraine Facility з дедлайном 31 березня.
У свою чергу голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна у себе у Facebook сьогодні зазначила, що «80% заарештованих активів, переданих до АРМА за постановою суду, не приносять дохід державі. Більше того, ці активи навіть не передані управителям і часом продовжують «годувати» власників-фігурантів кримінальних».
Нардепка додала, що, незважаючи на зростання доходів від управління заарештованими активами, в АРМА не забезпечено ефективне управління навіть половиною їхнього «портфеля».
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