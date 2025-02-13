Інвестори, яки вклалися в криптовалюту $Trump, зазнали втрат на суму понад $2 млрд

Більше 810 000 інвесторів, які вклали кошти в криптовалюту Дональда Трампа $Trump, зазнали втрат на суму понад $2 млрд після різкого обвалу ціни токена.

Про це повідомляє The New York Times.

У той час як більшість інвесторів понесли збитки, родина Трампів і їхні партнери заробили майже $100 млн у вигляді торгових зборів, хоча ці кошти ще не були переведені в готівку, згідно з даними Chainalysis.

Зокрема, перший інвестор, який вклав близько $1,1 млн у мемкоїн до офіційного анонсу його запуску, отримав $109 млн прибутку всього за два дні. Це свідчить про ймовірне використання інсайдерської інформації. Інший трейдер, який купив токени через кілька хвилин після їхнього запуску, за кілька годин продав їх за $2,7 млн прибутку.

Проте з моменту пікового зростання ціни $Trump до $75, токен швидко втратив вартість, і зараз його ціна складає близько $17.

Крім того, за оцінками аналітиків, загальні втрати інвесторів можуть бути ще більшими, оскільки у підрахунки не враховано транзакції на деяких криптовалютних майданчиках, які почали пропонувати монету тільки після її цінового підйому.

Дебют мемкоїна $Trump став першим випадком, коли родина Трампа продавала новий криптотокен безпосередньо звичайним інвесторам.