Пентагон: Мирна угода, яка передбачає можливе членство в НАТО, не є реалістичним результатом

США віддані суверенній Україні, але мирна угода, яка передбачає можливе членство в НАТО, не є реалістичним результатом. Про це заявив очільник Пентагону Піт Хегсет, пише Bloomberg.
Хегсет також заявив, що американські війська не будуть розгорнуті в Україні як частина гарантій безпеки, і що повернення України до кордонів, які існували до 2014 року, до вторгнення Росії в Крим, є неможливим.
"Переслідування цієї ілюзорної мети лише затягне війну і спричинить більше страждань", - сказав він.
Водночас він додав, що ЄС має "вийти на арену" та взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту.
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