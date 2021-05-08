Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон

Военные учения НАТО Defender Europe 21 имеют оборонительный характер. Они начались в начале мая в более 10 европейских государств.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, цитирует посольство США в Украине.

Он подчеркнул, что учения военнослужащих направлены на подготовку к сдерживанию возможной агрессии.

«Военные учения „Defender Europe 21“ имеют оборонительный характер, ориентирован на сдерживание агрессии, одновременно готовя наши силы к реагированию на кризис и проведения масштабных боевых операций, если будет необходимо», — сказал он.

Как известно, в учениях принимают участие представители 26 стран Европы. Они проходят под руководством Сухопутных сил США в Европе и будут продолжаться до июня. Участие в учениях примут около 30 тысяч военнослужащих. Задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку.

Ранее, министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о четырех возможные цели Российской Федерации, которая стягивает свои войска к украинской границе.

Один из вариантов министра — это ответ России на проведение учений Defender Europe-2021 и одновременно подготовка к российским учениям «Запад-2021».