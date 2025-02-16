Країни G7 підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки, щоб запобігти повторенню війни

Країни «Групи семи» (G7) підтверджують непохитну підтримку України у захисті її свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, а також готові працювати разом для досягнення міцного миру і надійних гарантій безпеки для України.

Про це йдеться в заяві за результатами зустрічі міністрів закордонних справ G7 на полях Мюнхенської конференції з безпеки, оприлюдненій Держдепартаментом США, передає Укрінформ.

«Міністри закордонних справ країн G7 обговорили руйнівну війну росії в Україні. Вони підкреслили свою готовність працювати разом, щоб допомогти досягти міцного миру та сильної і процвітаючої України, а також підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки, щоб запобігти повторенню війни», - ідеться в заяві.

У ній згадується підтримка країнами групи України, зокрема, фінансова допомога коштом прибутків від російських суверенних активів, обмеження цін на російську нафту і газ, а також фінансові санкції проти рф, які будуть посилюватись, якщо москва вестиме мирні переговори несумлінно.

«Будь-які нові, додаткові санкції після лютого будуть пов’язані з тим, чи російська федерація вживає реальних і добросовісних зусиль для остаточного припинення війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку та стабільність як суверенної незалежної країни», - наголошується в документі.

Учасники зустрічі також обговорили надання росії військової допомоги Північною Кореєю та Іраном і постачання Китаєм товарів подвійного призначення та засудили будь-яку подібну підтримку.

«Країни G7 підкреслюють, що пряма підтримка Північною Кореєю агресивної війни росії в Україні означає небезпечне розширення конфлікту із серйозними наслідками для європейської та індо-тихоокеанської безпеки і закликають КНДР негайно припинити будь-яку допомогу росії в загарбницькій війні проти України», - зазначається в заяві.

Країни «Групи семи» також підтвердили відданість вільному, відкритому і безпечному Індо-Тихоокеанському регіону та рішуче виступили проти спроб Китаю обмежити свободу судноплавства шляхом мілітаризації та примусових дій у Південнокитайському морі.

«Члени G7 висловили серйозну стурбованість ядерною і ракетною програмою КНДР, підтвердили свою відданість повній денуклеаризації Корейського півострова та повторили вимогу до КНДР відмовитися від усієї своєї ядерної зброї та програм виробництва будь-якої іншої зброї масового знищення відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН», - ідеться в документі.

Зустріч міністрів G7 у Мюнхені стала першою після приходу до влади у США адміністрації президента Дональда Трампа й відбулася на тлі зростання занепокоєння серед європейських країн тим, що Сполучені Штати можуть залишити Європу поза переговорами з росією щодо припинення війни рф проти України.