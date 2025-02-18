У Міноборони назвали найпопулярніші вакансії серед охочих приєднатися до Сил оборони

Міністерство оборони України повідомляє, що найбільший попит серед охочих приєднатися до Сил оборони спостерігається за такими напрямами: штаб, БПЛА, IT, транспорт і піхота. Про це повідомили в прес-службі оборонного відомста.

Ці професії найчастіше обирають громадяни, які звертаються через сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+.

Запуск сервісу Резерв+ відбувся у жовтні минулого року, і на сьогодні українці мають доступ до понад 6 000 відкритих посад завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X. Вже зафіксовано понад 50 000 відгуків на ці вакансії.

Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест — наприклад, вказати, чи є завершене навчання в одній із військових сфер, чи у якому напрямі громадянин розбирається найкраще.