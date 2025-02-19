Кулеба: Стратегія України зараз має полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру

Стратегія України зараз має полягати в тому, щоб втягувати президента США Дональда Трампа в довгу гру замість того, щоб піддаватися швидкому тиску з його боку.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю українській службі BBC.

Кулеба нагадав, що президент Володимир Зеленський неодноразово й чітко наголошував, що він не відмовиться від шляху до НАТО, Україна не поступиться територіями, а ще він проти проведення виборів – про все це американці говорили протягом останнього тижня.

«Але це все гра. Це все дуже-дуже рання стадія… Наша стратегія має полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру замість того, щоб піддаватися його швидкому тиску, на який він розраховує», – зауважив Дмитро Кулеба.

Щодо контактів Трампа з путіним, то Дмитро Кулеба нагадав 2016 рік, коли всі переживали через загрозу великої угоди між американським президентом та кремлівським диктатором. Проте тоді все закінчилося нічим.

«Тому гра далеко не закінчена. Вона ще навіть не почалася, ми всі лише розминаємося на полі, і кожен дивиться на іншу його половину, щоб оцінити, наскільки хороша фізична форма у суперника, і врахувати це під час гри. Попереду ще дуже-дуже багато битв, багато маневрів», – каже ексглава МЗС.

За його словами, орієнтиром початку великої гри буде момент, коли в американців сформується певне цілісне бачення щодо урегулювання ситуації. Тоді матимемо предмет для розмови.

А зараз лунають розрізнені заяви. Наприклад, протягом останніх 48 годин з американського боку щонайменше шість людей робили заяви щодо України, причому іноді вони суперечили одна одній.

«Зараз триває велике тестування, в якомусь сенсі демонстрація сили, залякування. Типу здавайтесь, ідіть назустріч, бо ми тут зараз таке утнемо! Але ми маємо проявити холодний розум і силу волі. А головне – зрозуміти, що ціна помилок, і наших, і європейських, зараз дуже зросла», – говорить Дмитро Кулеба.

За словами колишнього міністра закордонних справ, щоб затягнути Дональда Трампа в довгу гру, треба взяти його план й умовно сказати: Дякую, ми подумаємо.