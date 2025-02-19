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Галущенко: Відновити транзит газу ми можемо, але російський у цю трубу не піде

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Україна буде готова відновити транзит газу по своїй території. Проте йдеться лише про те блакитне паливо, яке не належить росії.

Про це заявив голова Міненерго Герман Галущенко в інтерв'ю LB Live.

«Відновити транзит ми можемо. Але російський газ у цю трубу не піде», – сказав міністр.

За його словами, на даний момент у влади немає готових пропозицій від інших країн щодо транзиту газу. При цьому не виключається, що в майбутньому транзитна система буде використовуватися для постачання газу до Європи з Азербайджану.

«Ми відкриті для переговорів із сусідами. Ми будемо проводити консультації. Але дуже важливо, щоб ми розмовляли професійно», – заявив Галущенко.

Галущенко
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