ОПУ: До проєкту «Контракт 18-24» може приєднатися майже 800 тисяч молодих українців

Майже 800 тисяч молодих українців потенційно можна буде залучити до Сил оборони за проєктом «Контракт 18-24».
Такою інформацією поділився заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса у коментарі ТСН.
За його словами, такої кількості «більш ніж достатньо». Водночас це не означає, що молоддю хочуть заповнити всі вакантні посади у ЗСУ.
Паліса також не виключив, що в майбутньому такі цільові типи контрактів будуть розповсюджені і на інші категорії військовозобов'язаних.
«У нас є люди, які все-таки не зареєструвалися в «Резерві+», хтось взагалі якимось дивним чином зник з поля зору або просто хтось ховається. Для таких людей це також альтернатива. Я впевнений, що це гарна річ. Це дає людині вибір, як мінімум», – вважає заступник голови ОП.
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