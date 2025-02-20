ОПУ: До проєкту «Контракт 18-24» може приєднатися майже 800 тисяч молодих українців

Майже 800 тисяч молодих українців потенційно можна буде залучити до Сил оборони за проєктом «Контракт 18-24».

Такою інформацією поділився заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса у коментарі ТСН.

За його словами, такої кількості «більш ніж достатньо». Водночас це не означає, що молоддю хочуть заповнити всі вакантні посади у ЗСУ.

Паліса також не виключив, що в майбутньому такі цільові типи контрактів будуть розповсюджені і на інші категорії військовозобов'язаних.

«У нас є люди, які все-таки не зареєструвалися в «Резерві+», хтось взагалі якимось дивним чином зник з поля зору або просто хтось ховається. Для таких людей це також альтернатива. Я впевнений, що це гарна річ. Це дає людині вибір, як мінімум», – вважає заступник голови ОП.