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Урядовий портал: В Україні можна взяти машини для розмінування в оренду

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Операторам протимінної діяльності почали пропонувати оренду чи лізинг машин для розмінування. Про це повідомляється на урядовому порталі.

В Україні вже два виробники пропонують такі послуги.

Зокрема, можливість взяти в лізинг машину розмінування "Змій" запустила компанія RoverTech, яка уклала договір з одним з українських банків.

Компанія GCS Ukraine, що представляє швейцарсько-німецького виробника техніки GSC, підписала перший договір з міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.

У межах договору GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, забезпечить супровід під час оренди, а також постачання запчастин. Передбачена опція викупу машини.

"Щодня затримка в очищенні територій від мін – це втрати для людей та країни... Оператори та виробники обладнання мають розглядати оренду як ефективне рішення", – прокоментував гендиректор Global Clearance Solutions в Україні Дмитро Салімонов.

оренда, розмінування
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