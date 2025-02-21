Урядовий портал: В Україні можна взяти машини для розмінування в оренду

Операторам протимінної діяльності почали пропонувати оренду чи лізинг машин для розмінування. Про це повідомляється на урядовому порталі.
В Україні вже два виробники пропонують такі послуги.
Зокрема, можливість взяти в лізинг машину розмінування "Змій" запустила компанія RoverTech, яка уклала договір з одним з українських банків.
Компанія GCS Ukraine, що представляє швейцарсько-німецького виробника техніки GSC, підписала перший договір з міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.
У межах договору GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, забезпечить супровід під час оренди, а також постачання запчастин. Передбачена опція викупу машини.
"Щодня затримка в очищенні територій від мін – це втрати для людей та країни... Оператори та виробники обладнання мають розглядати оренду як ефективне рішення", – прокоментував гендиректор Global Clearance Solutions в Україні Дмитро Салімонов.
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