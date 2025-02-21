The Economist: Європейські країни та установи передали більше допомоги Україні, ніж США

Європейські країни та установи передали більше допомоги Україні, ніж США, а цифри, озвучені американським президентом, завищені у кілька разів.

Про це пише The Economist з посиланням на дані німецького Кільського інституту.

19 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що США нібито витратили на допомогу Україні 350 мільярдів доларів. І це нібито більше, ніж надала Європа. Цими цифрами він обґрунтовує необхідність передати під контроль США рідкісноземельні метали та інші мінерали в Україні на близько 500 млрд доларів.

Всього країни світу виділили 267 мільярдів євро (280 мільярдів доларів) на допомогу Україні, що складає близько 80 млрд євро на рік. США виділили найбільше. Проте разом допомога від європейських країн перевищує американську: европейські країни виділили 132 мільярди євро допомоги, а США 114 млрд євро.

США більше давали військову допомогу, а ЄС — фінансову. Більшість фінансової допомоги від ЄС — це позики, а від США — гранти.

ЄС більш стабільно надають Україні допомогу, а США сповільнилися у 2023 та 2024 році на тлі міжпартійних суперечок у Конгресі США. Наприкінці президентського терміну Джо Байдена допомога навпаки пришвидшилася.

Найбільшим донором серед держав Європи є Німеччина, яка надала Україні близько 17 мільярдів євро.

Друге місце серед країн Європи за обсягами допомоги Україні посідає Британя — вона надала 15 мільярдів євро, третє місце — Данія.

В The Economist кажуть, що допомога від Європи може бути значно більшою, бо поки Німеччина та Британія виділяють на неї лише 0,2% їхнього ВВП.

Найбільший відсоток свого ВВП на допомогу Україні виділяють країни Балтії та Північної Європи, зокрема, Естонія та Данія, виділили понад 2% свого довоєнного ВВП в рамках двосторонньої допомоги.

У The Economist підсумовують, що європейські країни вже роблять більше, ніж Америка, щоб допомогти Україні, проте їм доведеться зробити ще більше, якщо США припинять допомагати зовсім.