Укренерго закликає бізнес під'єднати резервні генерувальні установки до загальної енергосистеми

Оператор системи передання НЕК "Укренерго" закликав бізнес під'єднати встановлені на підприємствах резервні генерувальні установки до загальної енергосистеми. Про це йшлося на зустрічі керівників компанії з представниками Федерації роботодавців України.
Багато підприємств перед зимою встановили для власних потреб резервні джерела живлення (лише серед підприємств ФРУ – понад 150 об'єктів потужністю від 1 МВт), але через відсутність тривалих відключень електроенергії ці установки простоюють.
Т.в.о. голови правління Укренерго Олексій Брехт пропонує під'єднати установки до мереж. У такому разі підприємства зможуть отримувати прибуток від своїх резервних генераторів, а енергосистема України отримає додаткову потужність.
"Готуючись до цієї зими, упродовж минулого року дуже багато підприємств завезли та під'єднали до своїх внутрішніх мереж генерувальні установки різної потужності. На щастя, нам вдається проходити період холодів без тривалих відключень. І завезені бізнесом та промисловістю газотурбінні та газопоршневі установки просто стоять. При цьому власники не отримують прибутку, а енергосистема України не використовує досить значну потужність цієї генерації", – сказав Брехт.
Укренерго готове консультувати компанії щодо роботи на ринку електроенергії.
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