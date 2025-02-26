Умєров обговорив з делегацією U4U потреби оборони України у 2025 році

Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі у Києві з делегацією міжнародного об’єднання парламентарів "United for Ukraine” (U4U) обговорив ключові потреби оборони України у 2025 році.
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.
За його словами, "United for Ukraine” є глобальною мережею друзів України, які системно підтримують українців у своїх країнах та на міжнародній арені.
Міністр висловив вдячність за послідовну підтримку України в умовах 11 років російської агресії та 3 років повномасштабної війни.
“росія намагається ввести світ в оману щодо своїх намірів, водночас продовжує нарощувати війська та виробництво зброї, готуючись до подальшої агресії”, - акцентував Умєров.
Глава оборонного відомства поінформував делегацію про поточну ситуацію на фронті, загрози для Європи та реальні плани Кремля.
Сторони обговорили ключові потреби оборони України у 2025 році, необхідні для руйнування планів ворога, зокрема потреби у системах протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасах та авіаційних спроможностях.
Також проаналізували рівень військової допомоги за 2022–2024 роки та плани на 2025. Міністр оборони наголосив, що збільшення обсягів підтримки – критично важливе для перемоги України.
Окремо зупинилися на можливостях українського оборонно-промислового комплексу.
Парламентарі підтвердили, що Європа підтримуватиме Україну до перемоги.
“Наша єдність – це наша сила. Спільними зусиллями маємо працювати над реальними гарантіями безпеки, щоб забезпечити тривалий і справедливий мир у Європі”, - зауважили учасники зустрічі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023