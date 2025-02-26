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Умєров обговорив з делегацією U4U потреби оборони України у 2025 році

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Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі у Києві з делегацією міжнародного об’єднання парламентарів "United for Ukraine” (U4U) обговорив ключові потреби оборони України у 2025 році.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

За його словами, "United for Ukraine” є глобальною мережею друзів України, які системно підтримують українців у своїх країнах та на міжнародній арені.

Міністр висловив вдячність за послідовну підтримку України в умовах 11 років російської агресії та 3 років повномасштабної війни.

“росія намагається ввести світ в оману щодо своїх намірів, водночас продовжує нарощувати війська та виробництво зброї, готуючись до подальшої агресії”, - акцентував Умєров.

Глава оборонного відомства поінформував делегацію про поточну ситуацію на фронті, загрози для Європи та реальні плани Кремля.

Сторони обговорили ключові потреби оборони України у 2025 році, необхідні для руйнування планів ворога, зокрема потреби у системах протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасах та авіаційних спроможностях.

Також проаналізували рівень військової допомоги за 2022–2024 роки та плани на 2025. Міністр оборони наголосив, що збільшення обсягів підтримки – критично важливе для перемоги України.

Окремо зупинилися на можливостях українського оборонно-промислового комплексу.

Парламентарі підтвердили, що Європа підтримуватиме Україну до перемоги.

“Наша єдність – це наша сила. Спільними зусиллями маємо працювати над реальними гарантіями безпеки, щоб забезпечити тривалий і справедливий мир у Європі”, - зауважили учасники зустрічі.

Умєров
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