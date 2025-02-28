Тихий: Уся виділена США допомога продовжує надходити Україні

Уся виділена США допомога продовжує надходити Україні.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції у четвер, передає кореспондент УНН.
Тихий прокоментував заяви, які були щодо замороження США продажу зброї України.
"Уся виділена США Україні допомога продовжує надходити до України. Будь-які повідомлення про те, що щось заморожено, зірвано, скасовано, не відповідає дійсності", - сказав Тихий.
Також він прокоментував, що саме завтра, 28 лютого, у США, куди приїде Президент Володимир Зеленський, буде обговорювати українська та американська сторона.
"Буде обговорюватися подальша підтримка США України, але я в деталі не буду заходити, не хочу коментарями впливати на хід цих переговорів", - сказав Тихий.
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