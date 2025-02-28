Прем’єр Фінляндії: Євросоюз був готовим до можливого запровадження США тарифів на імпорт

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що Євросоюз був готовим до можливого запровадження США тарифів на імпорт, але зауважив, що "від торгової війни не виграє ніхто".
Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це він сказав після останніх заяв Дональда Трампа, якими той підтвердив наміри запровадити 25% тарифи на європейський імпорт.
Прем’єр Фінляндії зазначив, що кроки нової адміністрації Білого дому не є несподіванкою.
Орпо нагадав, що ЄС є одним з найбільших торговельних партнерів США.
"Це було очікувано, що у якийсь момент він (Трамп) почне гру через торговельну політику. Але це означає, що ЄС має входити у перемовини твердо і з хорошою самовпевненістю", – сказав він.
Прем’єр не став припускати, якими контрзаходами може відреагувати Єврокомісія, та зазначив, що найкраще було б уникнути цього загострення.
"У торговій війні немає ніякого сенсу. Від цього не буде користі ні США, ні ЄС. Фінляндії у поточній економічній ситуації не потрібна торговельна війна. Це було б дуже поганим результатом, тож потрібно знайти якесь рішення без тарифів", – прокоментував Петтері Орпо.
Міністерка закордонних справ Еліна Валтонен висловила думку, що поки говорити про "торгову війну" із США зарано, але наміри Трампа викликають занепокоєння.
"Нічого ще не вирішилося, перемовини лише розпочинаються. А якщо подивитися, як фондові ринки відреагували на заяви Трампа – він точно знає, як читати ці сигнали", – зазначила Еліна Валтонен.
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