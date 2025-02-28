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Кличко здає своїх: спроба зберегти посаду чи початок конця?

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Віталій Кличко оголосив про кадрові звільнення у КМДА. Під удар потрапили заступник голови КМДА Петро Оленич, керівники КП “Спецжитлофонд” та “Київблагоустрій”, а голова земельної комісії Михайло Терентьєв повинен скласти депутатські повноваження.

Це сталося після того, як НАБУ оприлюднило записи розмов цих посадовців з будівельним мафіозо Комарницьким, що вказують на їхню залученість до сумнівних земельних схем.

Уже зрозуміло, що влада придушує корупційну тему в Київі, та проблеми земельних схем стали зручним тригером. Питання лише в тому, чи це контрольований відступ Кличка, щоб стримати удар, чи початок кінця його політичної кар'єри.

Кличко, КМДА, Оленич, Терентьєв
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