Кличко здає своїх: спроба зберегти посаду чи початок конця?

Віталій Кличко оголосив про кадрові звільнення у КМДА. Під удар потрапили заступник голови КМДА Петро Оленич, керівники КП “Спецжитлофонд” та “Київблагоустрій”, а голова земельної комісії Михайло Терентьєв повинен скласти депутатські повноваження.

Це сталося після того, як НАБУ оприлюднило записи розмов цих посадовців з будівельним мафіозо Комарницьким, що вказують на їхню залученість до сумнівних земельних схем.

Уже зрозуміло, що влада придушує корупційну тему в Київі, та проблеми земельних схем стали зручним тригером. Питання лише в тому, чи це контрольований відступ Кличка, щоб стримати удар, чи початок кінця його політичної кар'єри.