Стармер провів розмову з Ердоганом на тему російсько-української війни

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на тему російсько-української війни. Глава британського уряду також запросив представника Анкари на екстрений саміт щодо України в Лондоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський уряд.
На Даунінг-стріт зазначили, що бесіда між лідерами країн відбулася 28 лютого.
"Прем'єр-міністр розповів про свій нещодавній візит до США та важливість співпраці з міжнародними партнерами для підтримки європейської безпеки", - передали в канцелярії Стармера.
Також вказується, що під час розмови про війну в Україні прем'єр Британії підтвердив зобов'язання своєї країни підтримувати українську сторону "стільки, скільки буде необхідно для стримування російської агресії".
"Прем'єр-міністр продовжить викладати свої цілі на саміті лідерів, який він збирає в Лондоні в неділю, і сказав, що він з нетерпінням чекає на участь міністра закордонних справ Туреччини (Хакана Фідана, - ред.) в цих переговорах", - йдеться в повідомленні уряду Британії.
Також на Данунінг-стріт додали, що лідери домовилися підтримувати зв'язок.
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