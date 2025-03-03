"Земельний банк": Ціни на земельні ділянки в Україні в середньому зросли у 4,5 раза

З 24 по 28 лютого в системі Prozorro.Продажі відбулося 18 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Лоти були представлені у восьми регіонах України: Вінницькій, Київській, Житомирській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

Загальна площа виставлених земельних ділянок сягнула 2890 гектарів.

Загальний результат торгів — 45 мільйонів гривень, а з урахуванням ПДВ потенційний економічний ефект може скласти 54 мільйони гривень. За лоти змагалися 79 учасників, що свідчить про високий попит на державні землі.

Середня вартість суборенди одного гектара за підсумками торгів склала 15 582 грн, а ціни на земельні ділянки в середньому зросли у 4,5 раза.

Найдорожчий лот тижня – ділянка площею 1186,2 га на Миколаївщині. П’ять учасників боролися за неї, піднявши початкову вартість до 16 мільйонів гривень. В результаті ціна за гектар зросла до 13,5 тисячі гривень.