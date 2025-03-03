Стармер відкинув заклики скасувати державний візит Трампа до Великої Британії

Прем’єр-міністр Кір Стармер відкинув заклики скасувати державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії після його гучної суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі.
Про це пише Reuters.
На зустрічі з Трампом у Вашингтоні минулого тижня Стармер передав президенту США запрошення від королівської родини на безпрецедентний другий державний візит, щоб спробувати заручитися гарантією безпеки для України у разі укладення мирної угоди з росією.
Проте після того, як американський президент звинуватив Зеленського у недостатній вдячності за підтримку США у війні, деякі британські політики, включно з лідером Шотландської національної партії (SNP) Джоном Свінні, запропонували відкликати запрошення.
Стармер розкритикував політиків, які, за його словами, лише поглиблюють розбіжності у відносинах із Вашингтоном у часи, коли Європа переживає “момент справжньої крихкості”.
«Я не дозволю SNP чи іншим розпалювати риторику, не усвідомлюючи, що стоїть на кону. Ми говоримо про мир у Європі», – заявив Стармер у коментарі BBC.
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