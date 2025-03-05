Reuters: ЄІБ оголосив про зняття обмежень на фінансування оборонних проектів

Напередодні оборонного саміту в четвер, анонсуються заходи "поштовху" ЄС до збільшення фінансування оборони, у рамках мети стримування майбутнього нападу рф.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), фінансова установа Європейського Союзу (ЄС), оголосив у вівторок, що зніме обмеження на фінансування оборонних проектів, а також розширить сферу прийнятних проектів, зберігаючи при цьому заборону на фінансування озброєнь і боєприпасів.

Голова ЄІБ Надя Кальвіно заявила, що заходи ЄІБ будуть частиною більш широких зусиль ЄС, спрямованих на збільшення фінансування оборони, оскільки блок з 27 країн прагне запобігти будь-якій майбутній російській атаці.

Ми маємо намір запропонувати на наступному засіданні правління ЄІБ у березні подальше коригування критеріїв прийнятності. .. Маємо намір запропонувати переглянути нашу операційну структуру... з амбітним фінансовим і капітальним розподілом, який буде визначено щорічно», - заявила Надя Кальвіно в листі, який цитує Reuters.

Завдяки новому підходу ЄІБ, відкривається шлях до кредитування масштабних стратегічних проектів:

охорона сухопутних кордонів,

військова мобільність,

критична інфраструктура,

розмінування та знезараження,

космос, кібербезпека, технології захисту від перешкод,

військове обладнання та засоби, безпілотники,

захист від біологічної небезпеки та інфраструктури морського дна,

критична сировина та дослідження.

Новий підхід ЄІБ також є сигналом для інвесторів та інших банків про те, що безпека та оборона є суспільними благами, які варто підтримувати.