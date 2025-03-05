Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Reuters: ЄІБ оголосив про зняття обмежень на фінансування оборонних проектів

188

Напередодні оборонного саміту в четвер, анонсуються заходи "поштовху" ЄС до збільшення фінансування оборони, у рамках мети стримування майбутнього нападу рф.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), фінансова установа Європейського Союзу (ЄС), оголосив у вівторок, що зніме обмеження на фінансування оборонних проектів, а також розширить сферу прийнятних проектів, зберігаючи при цьому заборону на фінансування озброєнь і боєприпасів.

Голова ЄІБ Надя Кальвіно заявила, що заходи ЄІБ будуть частиною більш широких зусиль ЄС, спрямованих на збільшення фінансування оборони, оскільки блок з 27 країн прагне запобігти будь-якій майбутній російській атаці.

Ми маємо намір запропонувати на наступному засіданні правління ЄІБ у березні подальше коригування критеріїв прийнятності. .. Маємо намір запропонувати переглянути нашу операційну структуру... з амбітним фінансовим і капітальним розподілом, який буде визначено щорічно», - заявила Надя Кальвіно в листі, який цитує Reuters.

Завдяки новому підходу ЄІБ, відкривається шлях до кредитування масштабних стратегічних проектів:

  • охорона сухопутних кордонів,
  • військова мобільність,
  • критична інфраструктура,
  • розмінування та знезараження,
  • космос, кібербезпека, технології захисту від перешкод,
  • військове обладнання та засоби, безпілотники,
  • захист від біологічної небезпеки та інфраструктури морського дна,
  • критична сировина та дослідження.

Новий підхід ЄІБ також є сигналом для інвесторів та інших банків про те, що безпека та оборона є суспільними благами, які варто підтримувати.

ЄІБ
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 5 марта 2025
Вторник, 4 марта 2025
Понедельник, 3 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023