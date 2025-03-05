Reuters: ЄІБ оголосив про зняття обмежень на фінансування оборонних проектів

Напередодні оборонного саміту в четвер, анонсуються заходи "поштовху" ЄС до збільшення фінансування оборони, у рамках мети стримування майбутнього нападу рф.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), фінансова установа Європейського Союзу (ЄС), оголосив у вівторок, що зніме обмеження на фінансування оборонних проектів, а також розширить сферу прийнятних проектів, зберігаючи при цьому заборону на фінансування озброєнь і боєприпасів.
Голова ЄІБ Надя Кальвіно заявила, що заходи ЄІБ будуть частиною більш широких зусиль ЄС, спрямованих на збільшення фінансування оборони, оскільки блок з 27 країн прагне запобігти будь-якій майбутній російській атаці.
Ми маємо намір запропонувати на наступному засіданні правління ЄІБ у березні подальше коригування критеріїв прийнятності. .. Маємо намір запропонувати переглянути нашу операційну структуру... з амбітним фінансовим і капітальним розподілом, який буде визначено щорічно», - заявила Надя Кальвіно в листі, який цитує Reuters.
Завдяки новому підходу ЄІБ, відкривається шлях до кредитування масштабних стратегічних проектів:
Новий підхід ЄІБ також є сигналом для інвесторів та інших банків про те, що безпека та оборона є суспільними благами, які варто підтримувати.
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