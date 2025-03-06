Умєров: Постанови ВЛК будуть оформлювати онлайн

В медичній інформаційній системі ЗСУ запустили електронний кабінет військово-лікарської комісії (ВЛК), що дозволить оформлювати висновки онлайн.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Цей проєкт — результат спільної роботи Міноборони, МОЗ, Генштабу ЗСУ за підтримки Офісу ефективного регулювання BRDO.
Нова система працює наступним чином:
Направлення на військово-лікарську комісію автоматично надходять до електронного кабінету ВЛК із реєстру "Оберіг".
Висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних також автоматично передаються в реєстр "Оберіг" і оперативно відображаються в додатку "Резерв+".
Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в медичній інформаційній системі Збройних сил України.
З 1 березня 2025 року оформлення електронних постанов буде можливим для військово-лікарських комісій, які пройшли навчання.
З 1 квітня 2025 року ця практика стане обов'язковою для всіх ВЛК.
"Наша мета — прозора, швидка та зручна система ВЛК для всіх, хто захищає Україну", - підсумував Умеров.
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