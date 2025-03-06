Сербія хоче домовитися з росією про постачання газу впродовж 30 років

Сербія веде переговори про новий контракт на постачання газу із росії, який розрахований на 30 років. Про це пише польське видання Wprost із посиланням на заяву президента державної газової компанії Srbijagas Душана Баятовича.

Сторони вже досягли угоди щодо обсягів постачань. За новим контрактом Сербія отримуватиме трубопроводом "Балканський потік" 2,5 млрд кубометрів газу на рік. Наразі країна імпортує 2,2 млрд кубометрів газу на рік.

Сербія з 2023 року імпортує газ з Азербайджану через Болгарію, але, як і раніше, багато в чому залежить від російських постачань. Внутрішнє виробництво покриває лише 15% річного попиту.

Наразі Сербія закуповує газ у росії за трирічним контрактом, який набув чинності у 2022 році та спливає у травні 2025 року.

Сербія, на відміну від багатьох країн Європи, не ухвалювала рішення про обмеження імпорту російських енергоресурсів.