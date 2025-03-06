Сербія хоче домовитися з росією про постачання газу впродовж 30 років

Сербія веде переговори про новий контракт на постачання газу із росії, який розрахований на 30 років. Про це пише польське видання Wprost із посиланням на заяву президента державної газової компанії Srbijagas Душана Баятовича.
Сторони вже досягли угоди щодо обсягів постачань. За новим контрактом Сербія отримуватиме трубопроводом "Балканський потік" 2,5 млрд кубометрів газу на рік. Наразі країна імпортує 2,2 млрд кубометрів газу на рік.
Сербія з 2023 року імпортує газ з Азербайджану через Болгарію, але, як і раніше, багато в чому залежить від російських постачань. Внутрішнє виробництво покриває лише 15% річного попиту.
Наразі Сербія закуповує газ у росії за трирічним контрактом, який набув чинності у 2022 році та спливає у травні 2025 року.
Сербія, на відміну від багатьох країн Європи, не ухвалювала рішення про обмеження імпорту російських енергоресурсів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023