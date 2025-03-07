Стармер: Було б помилкою вважати, що Україна більше не потребує військової допомоги

Було б "великою помилкою" вважати, що Україна більше не потребує військової допомоги за умови, що мирна угода є неминучою, заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Слова політика передає газета The Guardian.
Прем'єр заявив, що хоче забезпечити міцний мир.
Він зауважив: якщо буде мирна угода (поки що не відомо, чи буде вона), то країнам доведеться захищати її.
За словами Стармера, Британія відіграватиме свою роль у цьому, але "це потрібно робити спільно зі США".
Водночас прем'єр додав, що партнери повинні поставити Україну в максимально сильну позицію й було б "великою помилкою" зупиняти допомогу, припускаючи, що буде мирна угода.
"Бойові дії продовжуються, і це велика помилка – думати, що все, що нам потрібно зробити, – це чекати угоди. Ми повинні переконатися, що якщо вони [українці] продовжують битися, то вони перебувають у максимально сильній позиції", – наголосив політик.
Він додав, що вся Європа повинна активізуватися.
Також він висловив надію, що це збільшить замовлення для британських заводів у оборонному секторі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023