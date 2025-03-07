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Стармер: Було б помилкою вважати, що Україна більше не потребує військової допомоги

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Було б "великою помилкою" вважати, що Україна більше не потребує військової допомоги за умови, що мирна угода є неминучою, заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Слова політика передає газета The Guardian.

Прем'єр заявив, що хоче забезпечити міцний мир.

Він зауважив: якщо буде мирна угода (поки що не відомо, чи буде вона), то країнам доведеться захищати її.

За словами Стармера, Британія відіграватиме свою роль у цьому, але "це потрібно робити спільно зі США".

Водночас прем'єр додав, що партнери повинні поставити Україну в максимально сильну позицію й було б "великою помилкою" зупиняти допомогу, припускаючи, що буде мирна угода.

"Бойові дії продовжуються, і це велика помилка – думати, що все, що нам потрібно зробити, – це чекати угоди. Ми повинні переконатися, що якщо вони [українці] продовжують битися, то вони перебувають у максимально сильній позиції", – наголосив політик.

Він додав, що вся Європа повинна активізуватися.

Також він висловив надію, що це збільшить замовлення для британських заводів у оборонному секторі.

Стармер
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